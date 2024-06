Violenta una minore: arrestato. La madre scopre l’orrore piazzando telecamere in casa

Un uomo di 39 anni è stato arrestato per violenza sessuale ai danni di una minorenne. Il 39enne, residente in un’altra provincia, avrebbe indotto la minore a subire e compiere plurimi atti sessuali. L’uomo ha approfittato del legame di parentela della vittima con la sua compagna. Il 39enne è stato denunciato per il reato di violenza sessuale aggravata e continuata. La Procura di Reggio, condividendo con le indagini dei carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti, ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale reggiano l’applicazione nei confronti del giovane della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato eseguito dai militari dell’Arma della stazione di Castellarano, comune dove l’indgato risiede. L’uomo andava a prendere a scuola la minore, pranzava insieme e facendole pure compagnia fino al rientro della mamma.

Negli ultimi mesi proprio la madre della vittima aveva però iniziato a notare un cambiamento nel comportamento della figlia. Ha quindi deciso di installare delle telecamere in casa attraverso la quale trovava le dovute conferme ai suoi sospetti. La donna ha infatti collocato le telecamere per capire cosa avvenisse durante la assenza. Ha scoperto che l’uomo abusava sessualmente della figlia. La vittima ha inoltre raccontato alla mamma che i rapporti sessuali erano nati per gioco. E’ poi scattata l’immediata denuncia da parte della madre e i carabinieri hanno prontamente iniziato le indagini, supportate anche dai file video acquisti unitamente alle conversazioni Whatsapp intercorse fra la minore e il 39enne. È emerso che l’indagato si recava frequentemente nell’abitazione della minore e quando si trovava sola la induceva a subire e compiere atti sessuali con frequenza settimanale. Inevitabili pertanto i provvedimenti nei confronti dell’uomo: è finito agli arresti domiciliari.

m. b.