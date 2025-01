“Violentata dal branco”: oggi sarà interrogato il ragazzino di 15 anni

Reggio Emilia, 22 gennaio 2025 – È fissato per oggi uno degli interrogatori in questura per i tre minorenni indagati a piede libero per le condotte che avrebbero tenuto l’anno scorso verso una ragazzina allora dodicenne.

Tra le ipotesi di reato, la violenza sessuale di gruppo aggravata. La Procura dei minori l’ha formulata verso tre giovanissimi di origine straniera dopo la denuncia sporta dalla ragazzina, fascicolo seguito dal pubblico ministero Emiliano Arcelli: un quindicenne, che sarà sentito oggi, e altri due quattordicenni, tutti di origine straniera e identificati dalla squadra mobile.

Secondo quanto si legge nel capo di imputazione provvisorio, in più occasioni la dodicenne sarebbe stata palpeggiata e picchiata se lei si rifiutava di baciarli.

Nel parco del Campo di Marte, il 29 dicembre 2024, la ragazzina sarebbe stata fatta cadere a terra e colpita da loro, con calci sulle spalle, sulle braccia e sulle gambe, causandole ferite con una prognosi di dieci giorni per le quali è stato formulato il reato di lesioni aggravate.

Dopo quest’episodio, la ragazzina si è rivolta alla questura denunciando anche le presunte vessazioni che avrebbe subito anche in passato, per le quali si ipotizza lo stalking. Sarebbe stata sollevata da terra e lanciata dopo averla fatta dondolare, picchiata e insultata: condotte che le hanno causato “un perdurante e grave stato di ansia o paura”.

La ragazzina ha anche riferito di un abuso sessuale che avrebbe subito il 22 settembre 2024 da uno dei tre, nonostante lei gli chiedesse di lasciarla stare.

Nei giorni scorsi i legali hanno preso contatto e ascoltato i genitori dei minorenni indagati. Il quindicenne che sarà sentito oggi in questura è assistito dall’avvocato Giuseppe Caldarola: “Il ragazzo non ha precedenti. La famiglia, che appare inserita, è rimasta sconvolta dalle ipotesi di reato a lui mosse. Intendiamo chiarire la sua posizione nell’interrogatorio”.

Da quanto si apprende, domani sarà ascoltato uno dei due quattordicenni che è difeso dall’avvocato Liborio Cataliotti: il legale, da noi interpellato, al momento non rilascia dichiarazioni.