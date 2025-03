Violentata e filmata: "Stupro con ricatto a una connazionale". Arrestati due nigeriani

Narcotizzata, denudata, stuprata e costretta a subire atti sessuali davanti ad una telecamera. E poi ricattata: "Se non ci paghi, postiamo sui social le immagini". Vittima una 29enne di origine nigeriana, al centro di un’indagine in cui - sempre come parte offesa - compare una anche sua amica, connazionale coetanea. I presunti ricattatori, due giovani originari della Nigeria, contro l’amica non avevano immagini compromettenti ma le minacce sarebbero state simili, se non più pesanti. L’avrebbero avvicinata in discoteca e fatto capire che se non si fosse concessa sessualmente ad uno di loro, avrebbero creato - tramite dei fotomontaggi - dei falsi profili a suo nome sui social in cui la ragazza proponeva prestazioni hot a pagamento.

Una vicenda complessa e triste, quella discussa ieri mattina in Tribunale a Reggio davanti al giudice delle indagini preliminari Luca Ramponi: indagati i due immigrati Generous O., 31 anni, e Gift E., 26 anni (difeso dall’avvocato Costantino Diana), accusati a vario titolo di violenza sessuale, estorsione, diffamazione e minacce. I due nigeriani sono stati arrestati, su denuncia delle ragazze, il 15 marzo; l’avvocato Diana ha chiesto per il suo assistito la scarcerazione, affermando che il suo ruolo sarebbe totalmente marginale, relegato al solo fatto di essere l’affittuario dell’appartamento in cui la prima ragazza sarebbe stata condotta drogata/narcotizzata il 18 settembre 2024. Ma la Procura contesta all’uomo anche di aver preteso prima 500 euro, poi mille infine 500mila euro per non divulgare il video che la ritraeva nuda. Pesanti le minacce verso la donna: "Se non paghi entro le 2 di domani, pubblicherò il tuo video e lo manderò a tutti i miei amici di Reggio ed anche di Torino". Per entrambi gli indagati, ci sarebbero precedenti per comportamenti di tipo estorsivo-minaccioso. I due, secondo il capo d’imputazione, sarebbero stati pronti a passare all’azione: avrebbero inviato il video ad un amico fotografo affinché lo modificasse e lo rendesse idoneo alla pubblicazione online.

A questo ricatto si sarebbero aggiunti comportamenti molto simili al revenge-porn: Generous già dal 2023 avrebbe chiesto ad una delle ragazze di intraprendere una relazione con lui e, dopo aver ricevuto un "due di picche", si sarebbe mosso in maniera infida e aggressiva. Avrebbe cercato di farle terra bruciata attorno con altri uomini nella discoteca Afrobeat di Parma; l’avrebbe martellata con messaggi in cui insinuava che se non voleva stare con lui era perchèé era lesbica; le avrebbe detto che se non fosse stata sua "l’avrebbe fatta stancare di stare a Reggio" e, infine, avrebbe creato falsi profili intestati a lei su Instagram, TikTok, Facebook ed altri social in cui la ragazza si offriva a pagamento. Infine avrebbe mostrato fotomontaggi porno ad amici residenti nella zona stazione di Reggio ed altri immigrati per far credere che lei era una prostituta.