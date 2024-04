Violentata e sequestrata dal marito: "Ti sciolgo il volto nell’acido". In aula parla la madre della vittima

Violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni e minacce. Sono le accuse formulate verso un tunisino di 38 anni nei confronti della ex moglie, una donna italiana con cui il matrimonio, dal quale nacquero due figlie, era arrivato al capolinea. La coppia si sposò nel 2011 in Tunisia, per un po’ visse in Italia e talvolta faceva rientro per brevi periodi nel Paese di lui. Secondo la versione della donna, l’uomo, dopo essere rimasto in Francia per scontare una condanna per maltrattamenti sempre nei confronti di lei, le aveva annunciato che sarebbe rientrato in Italia: lei voleva separarsi e aveva acconsentito a rivederlo nella nostra città. Ma la donna avrebbe subito pesanti abusi per due giorni. Nella sera del 6 maggio 2022, lui avrebbe brandito un coltello e l’avrebbe minacciata di scioglierle il volto nell’acido, urlando: "Ti ammazzo... non finirà fino a quando non sarai morta". L’avrebbe picchiata, causandole conseguenze fisiche per una settimana. Sottraendole poi chiavi e cellulare, l’avrebbe chiusa in casa dalla sera del 6 maggio 2022 fino a quella del giorno dopo, quando lei lo avrebbe convinto a farla uscire per comprare le sigarette e poi sarebbe andata all’ospedale. In quelle ventiquattr’ore sotto sequestro, lei sarebbe stata ripetutamente costretta a subire botte e anche diversi rapporti sessuali. La donna si è costituita parte civile nel processo affidandosi all’avvocato Carmen Pino. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, e al pm Giannusa, ieri mattina è stata sentita la madre della parte civile. Ha riferito che in passato lei stessa aveva ricevuto minacce dall’imputato mentre la coppia era in Tunisia, che la figlia le riferiva che lui non la faceva tornare insieme alle bambine, che era rientrata nel 2015 per organizzare un trasferimento in Francia e che poi andò in una comunità di accoglienza per madri in difficoltà nel 2019. La nonna aveva in affido la figlia più grande, mentre la nipotina minore era con la madre, che trascorse un periodo da un’amica e poi fu ripresa in casa dalla testimone perché senza soldi.

"Mia figlia lamentava di essere stata privata della libertà in Tunisia, dove risultano solo certificati medici, e in Francia, dove ho invece scoperto un procedimento penale". Ieri è stato ascoltato anche l’imputato, difeso dall’avvocato Federico De Belvis: ha riferito che la donna era andato a trovarlo a Nizza dopo essere uscita dalla comunità e che lo aveva pregato di tornare con lei perché la figlia più grande non stava bene. E che lui tornò il 22 aprile a vivere con lei a Reggio, dopo aver preso un mese di aspettativa dal lavoro in Francia. Smentisce che le nozze fossero al capolinea: "Allora eravamo sposati e ci comportavamo come marito e moglie". Accenna che una loro figlia gli disse che la madre fumava cannabis in casa davanti a lei. E poi racconta di aver trovato "foto e video porno che lei mandava ad altri". Sui due giorni al centro d’imputazione, racconta che loro litigarono a causa del materiale hard, lui la schiaffeggiò e spinse contro il divano, ma ha negato di averla violentata.