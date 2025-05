Violento al bar a Castelnovo Monti, divieto di accesso ai luoghi pubblici

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 28 maggio 2025 – In un bar a Castelnovo Monti, in stato di ebbrezza alcolica, un uomo di 45 anni avrebbe aggredito un altro cliente, colpendolo al volto con un bicchiere e con pugni, anche mentre la vittima era a terra. Le indagini dei carabinieri, anche grazie alla videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto per poi denunciare il 45enne per lesioni personali aggravate. Era accaduto un mese fa. E ora la Questura ha emesso pure un divieto di accesso ai luoghi pubblici a carico dell’uomo accusato del gesto violento. La vittima era stata portata in ospedale per medicare traumi guaribili in una decina di giorni. Pare che l’azione violenta sia stata fulminea, senza apparente motivo scatenante. Prima il rovesciamento del contenuto del bicchiere sul volto della vittima, poi il lancio del bicchiere stesso e pugni al volto. E’ stata presentata querela in caserma, facendo avviare gli accertamenti, poi sfociati nella denuncia alla magistratura e nel divieto di accesso ai locali pubblici a carico dell'indagato.