Violento al bar, denunciato dai carabinieri di Campagnola

Campagnola Emilia (Reggio Emilia), 15 novembre 2023 – Durante una lite per futili motivi, in un bar, ha infranto alcuni bicchieri, ma ha pure colpito la barista con un contenitore per lo zucchero, provocandole lesioni guaribili in una decina di giorni. I carabinieri della caserma di Campagnola hanno denunciato un uomo di 51 anni, abitante in zona, per lesioni personali e danneggiamento. E’ accaduto una settimana fa. Quando i carabinieri sono arrivati nel locale, c’era la barista ferita a una mano, l’ambulanza del 118, ma anche bicchieri rotti e molta tensione. Dopo le medicazioni al punto di primo soccorso di Correggio, la barista ferita ha presentato denuncia ai carabinieri, raccontando di una lite per futili motivi e del gesto violento del cliente. Ad avvalorare la sua tesi anche le immagini delle telecamere interne al bar, oltre alle testimonianze raccolte dai militari dell’Arma. A quel punto, ricostruiti i fatti con le prove in possesso, i carabinieri hanno denunciato il 51enne alla magistratura per lesioni e danneggiamento.