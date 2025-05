Violento con moglie e carabinieri, arrestato a Guastalla

Guastalla (Reggio Emilia), 23 maggio 2025 - Prima colpisce la moglie, poi all'arrivo dei carabinieri si scaglia contro di loro spingendo un militare e afferrando per il braccio un altro. È successo a Guastalla, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a ieri mattina. I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti in una abitazione dopo la segnalazione di un’aggressione a una donna da parte del compagno. L’uomo era uscito per poi tornare visibilmente ubriaco, continuando a bere alcolici a casa. Quando la donna ha lamentato lo stato dell'uomo, per tutta risposta quest'ultimo l'ha minacciata di morte arrivando anche a colpirla ad un avambraccio. L'uomo, che era sdraiato sul letto, alla vista dei militari ha iniziato ad offenderli, per poi avventarsi contro di loro. A fatica, i militari sono riusciti a bloccare l'uomo che è stato portato in caserma per essere dichiarato in stato d'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La donna, a seguito dell'accaduto, non ha voluto denunciare il compagno. Almeno per il momento.