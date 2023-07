Violento davanti a discoteca a Baiso, 21enne arrestato

Baiso (Reggio Emilia), 16 luglio 2023 – E’ finita in cella la serata di un 21enne abitante a Sassuolo arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Si trovava nei pressi di un locale da ballo dell’Appennino, pare in stato di ebbrezza alcolica, quando ha prima aggredito con pugni alcuni ragazzi che uscivano dalla discoteca, per poi prendersela con i carabinieri chiamati sul posto per cercare di calmare il giovane. I militari sono stati costretti a usare lo spray al peperoncino per fermarlo in sicurezza. I carabinieri di Carpineti e Baiso lo hanno poi dichiarato in arresto. E’ accaduto all’alba di ieri. Quando il giovani ha aggredito alcuni ragazzi che uscivano da locale, qualcuno ha deciso di fare intervenire le forze dell’ordine. Ma il 21enne se l’è presa anche con i carabinieri, con atteggiamento aggressivo, fra minacce e il tentativo di colpirli. Alla fine si è riusciti a fermarlo, per essere portato in caserma e poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per fortuna non si registrano conseguenze fisiche per le persone.