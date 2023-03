Violentò e uccise l’ex compagna Mirko Genco condannato a ventinove anni e tre mesi

di Alessandra Codeluppi Dopo oltre tre ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise ha emesso ieri alle 19.40 il verdetto a carico di Mirko Genco, 26 anni, accusato di aver ucciso con modalità brutali la sua ex Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne che dal Perù aveva scelto di vivere a Reggio, e che fu anche vittima di stalking sempre da parte di lui. Il presidente Cristina Beretti, con a latere Giovanni Ghini e i membri popolari, ha deciso una pena non leggera, ma distante dall’ergastolo invocato dal pm Maria Rita Pantani e dalle parti civili. Recepite alcune richieste avanzate dalla difesa: 29 anni e 3 mesi. Entrando nel merito, Genco è stato condannato per l’omicidio nel parco di via Patti il 20 novembre 2021, con le aggravanti di aver colpito una vittima di stalking, aver approfittato dell’ora notturna e del luogo appartato e dei futili motivi "per il rancore per la sua uscita serale e le parole da lei dette". È stato riconosciuto responsabile per la violenza sessuale aggravata, tra le altre cose, dal trascorso legame sentimentale: secondo l’accusa, "ci fu un primo rapporto nel parco quando la giovane era alterata dall’alcol e poi un secondo, protratto anche...