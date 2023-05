Violento frontale fra due veicoli: tre al pronto soccorso

Tre feriti, nella tarda serata di sabato, in un incidente accaduto in via Gorizia a Reggio. È accaduto poco prima delle 23. Si è trattato di un violento schianto frontale tra due auto. Alla centrale operativa del 118 è scattato il ’codice rosso’, in quanto inizialmente la situazione sembrava piuttosto critica. Sono arrivati subito sul posto le ambulanze, il personale dell’automedica, oltre ai vigili del fuoco. Dopo le prime cure, sono state tre le persone accompagnate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Uno dei feriti è stato giudicato di media gravità, mentre altri due sembrano aver riportato lesioni più lievi. Nessuno sembra essere in pericolo di vita. La polizia locale cittadina è intervenuta per eseguire i rilievi e bloccare il traffico.