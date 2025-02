Violento rogo nella discarica Sabar. Zona ora in sicurezza

I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti ieri notte per un incendio divampato all’interno dell’area della discarica di Sabar, la società intercomunale con sede in strada Levata, a San Giovanni, nelle campagne tra Novellara e Cadelbosco. L’allarme è scattato verso le quattro, quando un operatore della sicurezza interna, durante il giro di ispezione nella vasta area della struttura, si è accorto di un fumo sospetto che si sollevava dalla zona del deposito degli sfalci verdi e che non sembrava essere l’effetto della frequente evaporazione dell’umidità.

Forse per un fenomeno di autocombustione, si è verificato l’incendio, subito controllato proprio grazie al tempestivo allarme e al rapido arrivo dei vigili del fuoco, ai quali si sono aggiunti anche gli operatori di Sabar. La zona è stata messa rapidamente in sicurezza, pur se sono state necessarie diverse ore per poter domare completamente il rogo tra il residuo verde. Verso le 8 la squadra del 115 ha potuto fare rientro in caserma, con le operazioni di controllo e messa in sicurezza proseguite con personale interno, addestrato per questo tipo di interventi.