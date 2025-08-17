Violento schianto di un’auto contro l’albero

Sono stati ricoverati in quattro in condizioni gravi, più un giovane di 23 anni con traumi meno seri, gli occupanti della vettura Volkswagen Tiguan che l’altro pomeriggio si è schiantata contro un albero, dopo una improvvisa sbandata, via Ca de Frati, tra Rio Saliceto e Fabbrico. L’incidente poco prima delle 17. Pare che gli occupanti dell’auto stessero tornando da una festa di nozze. Davanti un giovane con la madre, abitanti a Rio Saliceto, dietro si trovavano due coniugi con la figlia, residenti a Milano. Le condizioni più gravi risultano quelle di una ragazza di 23 anni, con residenza a Milano, portata in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata. Gravi anche altri tre feriti, tutti di origine cinese: due donne di 45 e 46 anni e un uomo di 47 anni, trasferiti agli ospedali di Baggiovara, Parma e Reggio. Inizialmente l’incidente non pareva particolarmente grave, ma quando sul posto sono arrivati i primi soccorritori si è capita la criticità della situazione, che ha fatto mobilitare in pochi minuti l’automedica della Bassa, l’autoinfermieristica di Correggio, le ambulanze della Cri di Correggio, Novellara e Reggiolo e tre elicotteri del 118, giunti da Parma, Pavullo e Bologna, atterrati in un campo vicino al luogo dello schianto Due dei feriti sono stati portati al Santa Maria Nuova di Reggio, gli altri tre agli ospedali di Baggiovara, Parma e Bologna.

La polizia locale ha eseguito i rilievi e chiuso al traffico fino alla prima serata il tratto di strada interessato dall’incidente. Solo verso le 20,30 il traffico è stato ripristinato in modo totale su via Ca de Frati.

Antonio Lecci