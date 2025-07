Violento schianto tra auto e moto

Un violento schianto tra una moto e un’auto si è verificato ieri mattina verso le otto tra via Naviglio e via Caprì, nella piccola frazione di Osteriola, a Rio Saliceto.

Ad avere la peggio è stato il conducente di una Suzuki Burgman 400, che si è scontrata violentemente contro un’autovettura Jaguar.

Le condizioni del centauro sono apparse da subito piuttosto serie, in particolare per i traumi ortopedici riportati dopo essere stato sbalzato dalla moto, finendo pure contro il parabrezza del veicolo.

Con gli altri mezzi di soccorso in zona impegnati in un altro incidente accaduto nelle vicinanze poco prima, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Novellara, oltre al personale dell’elisoccorso, atterrato in un’area vicina accanto al Canale Naviglio.

Dopo le prime cure, il conducente della moto, un uomo di 55 anni residente a Correggio, è stato caricato a bordo dell’elicottero per essere trasferito d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate piuttosto gravi.

Non sembrano però essere stati lesionati organi vitali. Il ferito è rimasto cosciente e collaborante per tutto il tempo della prima fase del soccorso.

Fisicamente illeso, invece, il conducente della Jaguar, pur se profondamente sotto choc per quanto accaduto.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia locale della Pianura reggiana.

A loro spetta ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, evidenziando le eventuali infrazioni commesse.

Il traffico, chiaramente, è stato bloccato per oltre un’ora.

Antonio Lecci