Violento scontro all’incrocio: un uomo di 71 anni resta ferito

Soccorsi mobilitati l’altra sera per un incidente che ha coinvolto due auto. Uno schianto violento, accaduto all’altezza dell’incrocio tra via 27 Febbraio e via Bosatelli, nel cuore di un quartiere residenziale a ridosso del centro storico del paese. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Fabbrico, che poco dopo sono stati raggiunti dall’autoinfermieristica per valutare l’entità dei traumi delle persone coinvolte nell’incidente, con una delle auto che è stata sbalzata a diversi metri di distanza rispetto al punto in cui si è verificato l’urto. Uno dei conducenti è uscito fisicamente illeso dallo schianto, mentre un uomo di 71 anni, residente a Carpi, è dovuto ricorrere alle cure mediche, caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per completare gli accertamenti clinici. Ha riportato traumi di media gravità, ma non risulta in pericolo di vita. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla.