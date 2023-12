Violento scontro tra auto e furgone. In due restano bloccati nell’abitacolo

Uno schianto violento, tra auto e furgone, ha provocato il ferimento grave di due persone, che si stavano recando al lavoro. E’ accaduto verso le 6,45 di ieri mattina in via Quarti, all’ingresso del paese. All’incrocio con via Ponte Forca si è verificato lo scontro tra una Daewoo Matiz e un Mercedes Vito. Il conducente dell’autocarro, un 46enne residente a Bagnolo, è uscito illeso dall’incidente, mentre sono rimasti bloccati nell’abitacolo i due occupanti della vettura: il conducente, un 51enne di Poviglio, e un giovane di 22 anni residente a Cadelbosco Sopra, colleghi di lavoro.

Il giovane era sul sedile posteriore, in quanto davanti si sarebbe dovuto accomodare un loro collega, che sarebbe dovuto salire poco dopo sulla vettura. Il 51enne al volante è apparso il ferito più grave, con traumi in varie parti del corpo. Dopo il suo trasporto al Santa Maria Nuova di Reggio, risulta essere stato sottoposto a intervento in sala operatoria. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Pubblica assistenza di Castelnovo Sotto e della Croce rossa di Bagnolo, oltre alle automediche di Reggio e di Novellara, insieme ai vigili del fuoco. Rilievi dei carabinieri di Cadelbosco Sopra, con la polizia stradale di Guastalla che ha regolato il traffico.

Antonio Lecci