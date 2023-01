Violento scontro: un’auto distrutta, l’altra nel fosso e i due conducenti all’ospedale

Mobilitazione in forze dei soccorsi, verso le 18 di ieri, per un incidente accaduto in via Trieste a Reggiolo. Sono rimaste coinvolte due auto: una vecchia Renault 4 condotta da un 32enne abitante in zona, D.B., che rincasava dopo il turno di lavoro, in un’azienda della zona industriale Ranaro, e una Fiat Seicento con a bordo un mantovano quarantenne, M.D., residente a Moglia. La Seicento, dopo lo schianto, è finita nel fossato. Sono arrivati a sirene spiegate le ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Novellara, l’automedica di Guastalla, l’elisoccorso di Bologna.

Le condizioni più gravi sono apparse quelle del 32enne, trasportato in elicottero al Maggiore di Parma, con diversi traumi. L’altro ferito, invece, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. Non sembrano essere in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale della Bassa Reggiana. Chiuso il tratto di via Trieste interessato dall’incidente, con il traffico deviato su percorsi alternativi. Poco dopo altro incidente, non grave, nella vicina Strada Pironda, forse dovuta al maggior traffico creatosi in zona. E poco prima i soccorsi erano intervenuti in Galleria dei Cooperatori a Novellara, dove una pensionata di 73 anni è rimasta ferita cadendo in bicicletta. Non sembra aver riportato traumi gravi.

a.le.