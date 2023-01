Violento urto mentre spinge la bici a mano, ricoverata a Reggio la pensionata 83enne

E’ stata ricoverata al Santa Maria Nuova di Reggio la pensionata di 83 anni, abitante a Rio Saliceto, rimasta seriamente ferita nello scontro con un’auto, in via Guastalla alla periferia riese, mentre attraversava la carreggiata spingendo a mano la sua bicicletta. Dopo l’urto è finita contro il parabrezza dell’auto (foto), per poi rovinare sull’asfalto. E’ stata trasportata in ospedale dall’ambulanza della Croce rossa e dall’automedica di Correggio. Non risulta in pericolo di vita, ma è stata trattenuta in osservazione in ospedale. Rilievi della polizia stradale di Guastalla.