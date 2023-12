Violenza allo sportello delle Poste: "Le frattura la mano per un pacco"

Da tempo i rappresentanti sindacali degli operatori postali segnalano il forte rischio di aggressioni e situazioni di potenziale pericolo, in particolare nelle sedi di Poste Italiane del centro storico di Reggio, soprattutto nei pressi della stazione storica cittadina. E sabato scorso un episodio preoccupante si è verificato alla sede postale di Reggio Centro, in via San Nicolò. "Una collega – spiega il rappresentante sindacale Francesco Arcuri, il quale già da tempo è impegnato in sollecitazioni proprio aumentare la sicurezza dei dipendenti – è stata aggredita da un utente, riportando la frattura a una mano, con una prima prognosi di guarigione di 28 giorni. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto, ma sono intervenute quando ormai l’aggressore era già fuggito, portandosi via un pacco che non poteva ricevere per alcune incongruenze tra le generalità del destinatario e quelle dell’individuo che si è presentato in ufficio. Alla fine l’utente ha strappato il pacco dalle mani della collega, procurandole la ferita alla mano. Poi è uscito in fretta con il materiale".

I sindacati hanno segnalato l’accaduto al capo area: "Ci siamo rivolti ai dirigenti – aggiunge Arcuri – confermando le nostre precedenti preoccupazioni. Più volte abbiamo sollevato la questione della pericolosità crescente in zona Reggio 2 attraverso richieste e segnalazioni. Ma purtroppo il silenzio e l’assenza di azioni datoriali preventive si sono protratti. L’incidente conferma i nostri timori e riteniamo che la gestione della sicurezza in questa area, ora compromessa, debba essere oggetto di seria riflessione. La gravità dell’accaduto ci porta a chiedere un intervento urgente da parte della direzione aziendale per adottare misure concrete capaci di garantire la sicurezza di tutti i dipendenti. Attiveremo immediatamente tutte le azioni necessarie per prevenire situazioni simili in futuro".

La vittima di questo episodio, una cinquantenne che opera allo sportello postale, è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. Già in passato simili situazioni erano state segnalate in altri uffici postali, tanto che alla sede situata nei pressi della stazione ferroviaria di piazzale Marconi è stata più volte richiesta la presenza fissa di forze dell’ordine, soprattutto all’orario di chiusura, quando risultano essere più frequenti le contestazioni da parte di utenti di quell’ufficio.

Antonio Lecci