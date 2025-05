Violenza contro le donne. Il seminario formativo

Come migliorare la professionalità delle forze dell’ordine, e la collaborazione tra le stesse, nei casi di violenza di genere che rientrano nella normativa denominata ’Codice Rosso’. Nella mattinata di venerdì si è tenuto al Teatro Valli un seminario formativo, promosso dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Procura, nell’ambito delle attività volte all’elevazione del tono culturale e al perfezionamento tecnico-professionale del personale dell’Arma. Il seminario si è aperto con l’intervento introduttivo del colonnello Orlando Hiromi Narducci, che ha evidenziato come la condivisione delle competenze e delle esperienze contribuisca in modo determinante alla coesione operativa sul territorio. Al seminario hanno partecipato anche il sostituto procuratore Maria Rita Pantani, il colonnello Barbara Vitale (sezione analisi criminologica del Racis di Roma) e Maurizio Pallante, comandante del Nucleo Investigativo e referente provinciale per la violenza di genere. Presenti anche le istituzioni, nella persona dell’assessora Annalisa Rabitti, e Alessandra Campani dell’associazione no-profit Nondasola.