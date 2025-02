Violenza di genere. Oltre 3.100 ore di salario donate a Nondasola

Sono stati 3.175 le metalmeccaniche e i metalmeccanici che – negli ultimi tre mesi – hanno donato un’ora di retribuzione al centro antiviolenza gestito dall’associazione Nondasola. Tra le aziende che hanno partecipato, ci sono stati poi 17 datori di lavoro che hanno deciso di raddoppiare la somma devoluta dai dipendenti. Raggiungendo, in totale, una cifra donata di oltre 100mila euro.

"In occasione del 25 novembre scorso, giornata mondiale contro la violenza sulle donne – hanno detto i rappresentanti di Fim Fiom Uilm di Reggio Emilia – abbiamo promosso in diciannove aziende metalmeccaniche reggiane una campagna di solidarietà a favore del centro antiviolenza, per favorire il reinserimento lavorativo delle donne in uscita dalla violenza".

Da tempo, infatti, le organizzazioni sindacali del nostro territorio collaborano con l’associazione Nondasola per favorire, anche nei luoghi di lavoro, la cultura del rispetto e il rifiuto di ogni forma di molestia e violenza nei confronti delle donne, in azienda come a casa.

"Abbiamo dunque deciso di far fare un salto di qualità alla nostra collaborazione – hanno aggiunto le tute blu di Cgil Cisl Uil – integrando un lavoro politico e culturale che già era parte della nostra pratica, con un’azione straordinaria di solidarietà. Sono state 3.175 le persone che hanno donato una o più ore di retribuzione per il Fondo Autonomia gestito da Nondasola. E il ricavato sarà utilizzato per aiutare donne che stanno uscendo dalla violenza, per avere quell’autonomia economica che permetta loro di autodeterminarsi. Lavoratrici, lavoratori e aziende sono stati un esempio per altre aziende e altri colleghi della provincia, per questo proponiamo a Confindustria di sottoscrivere con noi un protocollo che generalizzi questa iniziativa alle centinaia di imprese metalmeccaniche del territorio, perché ogni 25 novembre futuro si possa insieme fare una azione concreta in aiuto alle donne che subiscono violenza".

Tra le richieste che le tre maggiori sigle sindacali hanno portato all’interno del rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici, c’è anche quella di prevedere dei percorsi di formazione sulla parità di genere. Una richiesta che può dirsi figlia proprio di questa iniziativa sul nostro territorio. Da sottolineare poi che sono stati in moltissimi a donare, pur vivendo una pesante riduzione di salario a causa della cassa integrazione, molto diffusa tra le imprese metalmeccaniche reggiane.

"Questa iniziativa ha per noi un grande valore simbolico – hanno voluto riconoscere Sarha Mineo, presidente di NonDaSola, insieme a Elisa Bianchi e Ethel Carri dell’associazione –, non possiamo che esprimere un profondo senso di gratitudine alle lavoratrici e ai lavoratori del settore metalmeccanico, e a Unindustria Reggio Emilia che ha appoggiato la campagna di solidarietà. Di fronte a questa testimonianza di responsabilità collettiva del territorio, altrettanto forte è la responsabilità che ci assumiamo nel gestire la somma ricevuta con la massima cura, attenzione e trasparenza, per restituire ciò che questa onda di solidarietà farà fiorire nella vita delle donne accolte al centro antiviolenza".

Stella Bonfrisco