Violenza di genere, si fa il punto

La Commissione Pari opportunità dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna fa il punto sul contrasto alla violenza contro le donne.

L’appuntamento è per le 14,30 di oggi, quando la commissione ascolterà la prefetta Iolanda Rolli (sulle azioni messe in atto dalla Prefettura di Reggio per contrastare la violenza maschile sulle donne) la Procuratrice Generale della Repubblica, Lucia Musti (in merito ai protocolli posti in essere dalle Procure sul territorio regionale sul cosiddetto codice rosso) e l’assessora alle pari opportunità del Comune di Reggio, Annalisa Rabitti, la Presidente dell’associazione Nondasola Federica Riccò, e la Presidente del Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna, Cristina Magnani, sulle collaborazioni poste in essere e la realizzazione di tavoli interistituzionali per contrastare la violenza maschile sulle donne.I lavori potranno essere seguiti via streaming collegandosi all’indirizzo dell’Assemblea legislativa www.assemblea.emr.it.