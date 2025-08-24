Violenza di gruppo in zona Petali. Accerchiato e ferito un 34enne

Aggredito da un gruppo di ragazzi nella zona del centro commerciale I Petali, ieri sera un uomo (classe 1991 e originario della Nuova Guinea) è stato soccorso dagli operatori del 118. Secondo quanto emerso, avrebbe riportato diverse ferite da taglio ma il celere intervento delle forze dell’ordine, presenti in zona per il servizio di ordine pubblico durante la partita Sassuolo-Napoli, ha scongiurato il peggio. Quella avvenuta ieri attorno alle 19.30 sarebbe quindi un’aggressione in piena regola, le cui cause però sono ora al vaglio dei carabinieri; anche il sistema di videosorveglianza potrebbe aiutare i militari a identificare gli autori della violenza. Si tratterebbe, sempre secondo le prime indiscrezioni, di un gruppetto di quattro o cinque giovani che sono soliti stazionare nei pressi del centro commerciale. Non è chiaro se si sia trattato di un tentativo di rapina o di un regolamento di conti; i soccorritori hanno trovato la vittima a terra e ferita.

Sempre a I Petali, venerdì pomeriggio, è intervenuta la polizia di Stato dopo la segnalazione di un furto. Una 23enne è stata sorpresa a rubare in un negozio di abbigliamento, ma gli agenti l’hanno rintracciata subito. La giovane, di origine albanese, era stata riconosciuta dai commessi e filmata dalla videosorveglianza; avrebbe preso degli abiti per poi oltrepassare le barriere antitaccheggio del negozio senza pagare. In virtù di questo, la 23enne è stata denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in esercizio commerciale. La merce, totalmente rivendibile, è stata restituita al titolare del negozio.