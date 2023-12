Violenza sulle donne, in stazione a Reggio Emilia i volti di 100 vittime

Reggio Emilia, 2 dicembre 2023 – I numeri sono impersonali. I volti no. Ti parlano, raccontano un vissuto, fanno riflettere, si imprimono nella memoria. Per questo una dozzina di donne – guidate dalle attiviste del Collettivo Gatte Morte – l’altra sera ha affisso nel sottopasso della stazione ferroviaria cento manifesti: cento volti delle donne cadute per mano di uomini violenti – compagni, mariti, ex fidanzati, spasimanti, semplici conoscenti – dall’inizio dell’anno fino a novembre. C’è anche il volto di Giulia, il cui sacrificio è forse valso a smuovere le coscienze.

Le attiviste del Collettivo Gatte Morte mentre affiggono i volti delle vittime di femminicidio realizzati dagli artisti del Collettivo Fx (foto Andrea Mafrica)

Il risultato è una lunga lavagna nera sulla quale spiccano i volti e i nomi di battesimo delle vittime. Una sola frase, in italiano e in inglese: "Voglio essere l’ultima". "Il nostro – spiega una delle attiviste – è un Collettivo transfemminista nato nel settembre 2023. In ottobre al Gatto Azzurro abbiamo organizzato una giornata di dibattiti sull’argomento, sulla riformulazione della mascolinità. Due settimane fa, in occasione di un evento legato legato al 25 novembre, sempre al Gatto Azzurro abbiamo visto i ritratti delle cento vittime di femminicidio realizzati dal Collettivo Fx. Ci siano chieste: perché non mostrarle? L’idea era quella di fare un’azione concreta, visibile, dal risultato potente".

Così sono nati il blitz nel sottopasso e quest’opera che spaventa, fa pensare ma è anche una carezza amorevole per quei volti. "Il titolo è ’bozza di un memoriale’. Perché, purtroppo, non è un’opera finita. Le vittime sono già cresciute. E attenzione: tante individualità che rappresentano un problema di sistema. Non abbiamo – spiega l’attivista – cento vittime e quindi cento carnefici ma cento vittime in cima alla piramide della violenza. Perché tanti casi non finiscono in femminicidio". Di giorno qui la gente passa a testa bassa. "Ma mentre attaccavamo i manifesti una persona si è fermata e ha detto: che tristezza. Però complimenti".