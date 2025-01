Violenza di gruppo al parco: “Dodicenne picchiata e palpeggiata dal branco”

Bologna, 21 gennaio 2025 – Violenza sessuale di gruppo, ripetuta più volte, e aggravata dall’averla commessa su una ragazzina non ancora 14enne. Figura questa pesante ipotesi di reato fra quelle formulate a carico di tre giovanissimi di origini straniere che, dopo la denuncia sporta dalla minorenne, sono indagati a piede libero per le condotte che avrebbero tenuto verso di lei, che all’epoca dei fatti contestati aveva 12 anni. Finora risultano tre indagati: uno ha 15 anni, gli altri due 14 (sono nati tutti nel 2010): sono stati identificati dalla squadra mobile diretta dal comandante Andrea Napoli, i cui accertamenti stanno proseguendo.

A loro la Procura dei minori addebita “più azioni esecutive, partecipando in più persone” ai danni dell’adolescente: da quanto si legge nel capo di imputazione provvisorio, lei avrebbe subito palpeggiamenti su varie parti del corpo (seno e glutei); inoltre l’avrebbero picchiata quando lei si rifiutava di baciarli, nonostante avesse espresso dissenso.

Poi vi è stato l’episodio che ha portato la ragazzina a sporgere denuncia, datato 29 dicembre 2024: mentre stava camminando nel parco del Campo di Marte, l’adolescente sarebbe stata fatta cadere a terra con uno sgambetto e colpita da tutti e tre con calci sulle spalle, sulle braccia e sulle gambe, causandole ferite con una prognosi di dieci giorni. I tre devono dunque anche rispondere di lesioni aggravate perché commesse da più persone, ai danni di una minorenne e mentre avrebbero allungate le mani su di lei. Dopo l’episodio di fine anno, la ragazzina avrebbe poi confidato le aggressioni, trovando il coraggio di sporgere denuncia in questura e raccontando agli investigatori anche le condotte che avrebbe subito in passato.

A uno solo dei tre, un 14enne, si addebita anche un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto il 22 settembre 2024: avrebbe spinto la ragazzina contro un muro, l’avrebbe toccata sotto i vestiti, sul seno e nelle parti intime, per poi spingersi a compiere un gesto ancora più invasivo, nonostante lei lo implorasse di lasciarla stare e cercasse di spingerlo via.

Poi viene formulato per tutti e tre lo stalking aggravato in concorso, perché in più occasioni l’avrebbero molestata. La ragazzina sarebbe stata presa a calci e pugni, sollevata da terra e lanciata dopo averla fatta ‘dondolare’. L’avrebbero presa in giro e le avrebbero fatto lo sgambetto. Sarebbe stata insultata e la sua borsa sarebbe stata lanciata: dentro c’era il cellulare, che si è rotto. Queste azioni persecutorie si sarebbero concretizzate in data anteriore e prossima al 29 dicembre 2024, causandole “un perdurante e grave stato di ansia o di paura”. I tre indagati, che hanno ricevuto l’informazione di garanzia, sono stati chiamati nei prossimi giorni a presentarsi in questura per essere interrogati dagli agenti della squadra mobile sui reati formulati, con l’assistenza di un avvocato e anche dei genitori.