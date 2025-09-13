Violenza in piazzale Europa. Spinge a terra un minorenne. Poi lo assale per baciarlo

Attimi di terrore per un minorenne che in pieno giorno si è visto buttare a terra in piazzale Europa, nella zona della stazione ferroviaria, per poi subire anche ripetuti baci sulla bocca da parte di un uomo adulto. L’autore di questo fatto, avvenuto il 5 settembre, è stato identificato a seguito delle indagini condotte dalla polizia di Stato ed è stato sottoposto a fermo: si tratta di un pakistano 33enne, in Italia senza fissa dimora. Alla luce della condotta tenuta, per lui è stata formulata l’ipotesi di reato di violenza sessuale, con l’aggravante di aver colpito una persona con meno di 18 anni.

Secondo quanto ricostruito, il 33enne ha sorpreso il ragazzino alle spalle, lo ha scaraventato sul suolo e poi lo ha costretto a subire ripetutamente baci sulla bocca. A causa della caduta, al minorenne, di origine straniera, sono state refertate anche ferite giudicate guaribili in un giorno: l’uomo risulta anche indagato per lesioni aggravate (perché commesse in concomitanza con l’abuso sessuale). Una testimone ha poi dato l’allarme. Si è arrivati all’identificazione del 33enne vagliando le telecamere di sicurezza: l’analisi dei filmati svolta dalla polizia di Stato ha permesso di ricostruire il suo percorso e di individuarlo. Il pubblico ministero Valentina Salvi ha chiesto la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare del carcere.

Ieri il 33enne, che non ha precedenti penali, è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat per l’udienza di convalida del fermo. L’indagato, assistito dall’avvocato Sarah Casarini - ieri sostituita dall’avvocato Michele Gatti - ha ammesso la responsabilità del fatto: ha detto di aver usato prima hashish - è possibile che avesse la mente annebbiata - di avere figli in Pakistan e ha voluto precisare di non essere attratto sessualmente da ragazzini, ma di aver voluto fare un gesto d’affetto perché qua si sente solo; si è comunque detto molto dispiaciuto. La difesa ha chiesto la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Reggio e, in subordine, i domiciliari in una casa di altri parenti che vivono in Italia. Il giudice ha convalidato il fermo e ha confermato la custodia cautelare in carcere.

Alessandra Codeluppi