Violenza in via Agosti. Aggredisce un uomo e gli rapina il cellulare. Ma viene subito preso

Ha aggredito un uomo per poi rapinarlo del telefono cellulare. Ma dopo pochi minuti è stato identificato, individuato e denunciato dalle Volanti.

È successo lunedì mattina, intorno alle 10, in via Agosti. La sala operativa della questura è stata allertata dalla polizia ferroviaria che aveva appena raccolto il racconto di un giovane straniero, il quale ha riferito di essere stato aggredito poco prima da uno sconosciuto. "Mi ha picchiato a mani nude, poi si è impossessato del mio smartphone per poi scappare a bordo di una bicicletta".

La vittima – che tuttavia non ha riportato ferite evidenti – ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore, dalla fisionomia ai vestiti che indossava. Gli agenti, grazie all’identikit, si sono messi immediatamente alla ricerca dell’autore. E dopo qualche minuto, nei pressi della stazione ferroviaria ‘storica’ hanno individuato un soggetto perfettamente corrispondente.

Una volta fermato, è stato identificato in un 29enne originario del Burkina Faso, già noto alle forze di polizia per via di alcuni precedenti prevalentemente per reati contro la persona e il patrimonio che, seppur riconosciuto come l’autore della rapina, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente, non si trovava più in possesso del telefono cellulare sottratto poco prima. In virtù di tutto ciò, è stato condotto negli uffici di via Dante, dove al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato infine deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di rapina.