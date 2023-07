Violenza in via Toschi Una forte sberla al capo Collassa in monopattino davanti al municipio

È arrivato in piazza del Duomo, a fianco del municipio, proprio mentre erano in corso i preparativi per un matrimonio, ondeggiando sul suo monopattino. Poi il ragazzo, minorenne, è collassato a terra, ha provato più volte a rialzarsi, ma è caduto di nuovo. Finché è rimasto sul selciato della piazza, con il sangue che gli usciva dalla bocca e la lingua che poteva bloccargli la respirazione.

Sono stati Dario De Lucia, che stava per celebrare le nozze, e i dipendenti del servizio di portineria del Comune i primi a prestare soccorso al giovane, accorrendo con il kit di pronto soccorso. Sbloccandogli la lingua per consentirgli di respirare e adagiandolo in modo da favorirne la respirazione.

Intanto arrivavano ambulanza e automedica. Il ragazzo a poco a poco si riprendeva e prendeva corpo la storia di una violenta aggressione da lui subita. Il giovane spiegava di essere stato colpito violentemente al capo, con una sberla, da un extracomunitario. L’episodio sarebbe avvenuto in via Toschi, davanti a un locale. Da lì il ragazzo si sarebbe allontanato in monopattino, stramazzando poi davanti al Comune.

Il racconto è stato confermato da un amico, che ha detto di essere stato anch’egli colpito da uno schiaffo. Forse uno scambio di insulti ha scatenato la reazione violenza che ha causato il ferimento del giovane.

I soccorritori hanno aiutato il ragazzo a che rifiutava il trasporto in ospedale e chiedeva di poter andare in Questura a sporgere denuncia. Non è stato possibile rintracciare rapidamente i genitori. Il ragazzo ha dato segnali di ripresa, mentre Dario De Lucia, che insieme ai dipendenti del Comune potrebbe aver evitato conseguenze molto più gravi al giovane, tornava a celebrare il matrimonio, con la giacca da cerimonia sporca del sangue del ragazzino.