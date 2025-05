Violenza nel casolare: "La lasciammo da sola"

Ha reso spontanee dichiarazioni il 31enne Muhammad Waqas, chiamato a rispondere davanti alla Corte d’Assise di una pesante accusa: aver stuprato una ragazzina siriana 17enne in un casolare a San Rocco di Guastalla. Lei e la sua famiglia volevano lasciarsi alle spalle la guerra e il terremoto in Siria, ma finirono nelle mani di trafficanti di uomini. La giovane fu portata nel podere della Bassa e separata dai parenti: nella scorsa udienza ha raccontato di essere stata abusata e poi scaricata il 30 maggio 2023 in una stazione di servizio a Lodi, dove chiese aiuto e fu soccorsa e presa in carico dalla polizia di Stato.

Il pakistano in concorso con un’albanese, Stela Molla, irreperibile, e il connazionale Zeshan Mohammad, che ha scelto l’abbreviato, deve rispondere di trasporto illegale in Italia della famiglia siriana, che fu suddivisa su due auto, e di sequestro di persona. Al solo Waqas si contestano anche violenza sessuale pluriaggravata e lesioni. Il fascicolo è seguito dal pubblico ministero Giulia Galfano. Davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e i membri popolari, il 31enne, difeso dall’avvocato Elisa Baldaccini, racconta di essere arrivato qui "tramite trafficanti che portano i clandestini in Italia, tra cui Mohammad. Pagai solo una parte della cifra dovuta: ogni tanto, su richiesta di Mohammad, accompagnavo persone per saldare il debito residuo. Se non avessi versato il denaro, la mia famiglia in Pakistan avrebbe subito ritorsioni". "Un giorno lui mi chiese di accompagnare una famiglia siriana in Germania, ma io mi rifiutai perché erano senza documenti. Per questo motivo fui minacciato da Mohammad e anche altri albanesi che mi telefonano".

Sul giorno della presunta violenza, il 31enne ha riferito: "Ero al casolare di San Rocco. Vidi arrivare le donne della famiglia siriana, poi una parte di queste fu portata via da Mohammad. Rimase solo la 17enne, che ci chiese di venire con noi per raggiungere la sua famiglia, ma le dicemmo di no. Poi io e l’altro ripartimmo: non abbiamo più saputo nulla di questa vicenda". Nella sua breve deposizione, l’imputato non ha fatto cenno all’abuso, neppure per respingere l’accusa. Nella scorsa udienza aveva deposto la 17enne, sentita dietro il paravento: "Mi ritrovai sola in una stanza: mi avvicinò un uomo che iniziò a toccarmi. Mi disse: “Abbiamo con noi tua madre e le tue sorelle: se non farai ciò che dico non le rivedrai. O tu o tua sorella“".

Alessandra Codeluppi