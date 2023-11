Violenza sessuale: 4 anni e 6 mesi

Condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per un 46enne di origine straniera, accusato di violenza sessuale, tentato omicidio, lesioni e porto d’armi. L’episodio è accaduto la notte di Ferragosto di due anni fa in un condominio di Correggio.

La vittima, una donna 33enne, era ospite dell’uomo. Lei aveva respinto le avances sessuali dell’uomo, fuggendo e mettendosi a cavalcioni sulla finestra. Secondo l’accusa lui avrebbe tentato di spingerla fuori. Le sue urla erano state sentite da due fidanzati di passaggio: la ragazza aveva telefonato ai carabinieri, mentre il giovane era salito all’appartamento per aiutare la vittima. Ne era nata una colluttazione, conclusa con lievi ferite per entrambi.

Il 44enne era stato poi arrestato. La corte, presieduta dalla dott. Cristina Beretti, al palazzo di giustizia a Reggio, ieri ha condannato l’imputato a quattro anni e mezzo di reclusione, a fronte della richiesta di sette anni e mezzo avanzata dalla pubblica accusa. E a condanna espiata scatterà l’espulsione dall’Italia. La violenza sessuale è stata giudicata di forma "lieve", così come il tentato omicidio si è trasformato in minaccia grave. Condannato anche per le lesioni all’uomo intervento per soccorrere la vittima, mentre è giunta l’assoluzione per il porto d’armi. E’ stata dunque accolta la tesi difensiva, dell’avvocato Stefano Germini, che escludeva il tentato omicidio, facendo emergere durante il dibattimento la totale assenza dell’imputato di gettare davvero la donna dalla finestra.

Antonio Lecci