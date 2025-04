Violenza sessuale: il pm chiede 6 anni: "Non sono stato io, andavo a pregare"

Fu un’alba da dimenticare: l’inizio di quel giorno di lavoro, in un locale della città, si trasformò per lei in un incubo. Erano le 6.30 quando la barista, una giovane italiana, venne aggredita da un giovane di origine straniera, piombato nel locale per mettere a segno una rapina, ma che poi costrinse la donna a subire abusi sessuali sotto la minaccia di un coltello. Per quell’episodio, avvenuto il 18 marzo 2024 nella zona di Pieve, nell’ottobre scorso gli agenti della questura avevano tratto in arresto un egiziano di 22 anni, irregolare sul territorio, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del Riesame di Bologna. Ora il procedimento è approdato all’udienza preliminare davanti al giudice Matteo Gambarati: l’imputato, accusato di violenza sessuale aggravata dall’uso del coltello e tentata rapina, si trova ai domiciliari in città; difeso dall’avvocato Vainer Burani, ha scelto il rito abbreviato. Con il supporto di un interprete, ieri il 22enne ha reso dichiarazioni spontanee, dicendosi innocente: ha riferito che abita in zona e che era andato a pregare nel periodo del Ramadan. Ieri si è poi tenuta la discussione delle parti: il pm Denise Panoutsopoulos (foto) ha chiesto 6 anni di condanna, ritenendo provata la sua responsabilità. Durante le indagini il 22enne era stato identificato a seguito delle dichiarazioni della vittima e della videosorveglianza. Secondo quanto ricostruito, lui attese l’orario di apertura del bar, poi minacciò la giovane con un coltello, mentre tentava di impossessarsi del registratore di cassa. La reazione della donna non lo fece desistere: lui l’avrebbe aggredita, palpeggiandola e costringendola a subire anche atti più invasivi, sempre puntandole addosso la lama. Le urla disperate erano state sentite da un passante, il cui intervento aveva costretto il giovane alla fuga. Erano intervenuti gli agenti della squadra mobile. Inizialmente l’autorità giudiziaria aveva ritenuto carenti gli elementi di prova a carico dell’egiziano, poi era arrivata la decisione del Riesame, che aveva invece emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna, ieri presente in tribunale, si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Luigi Zaccaria che ha chiesto una provvisionale di 25mila euro, ricorrendo anche al fondo statale per le vittime di violenza sessuale: il legale ha sostenuto l’attendibilità dell’identificazione attraverso caratteristiche fisiche e abiti, riscontrata anche dalle telecamere sotto le quali lui è passato dopo l’aggressione. Vainer Burani ha chiesto l’assoluzione con formula piena: non ha messo in dubbio i fatti raccontati dalla barista, ma ha sostenuto che non sia stato lui il responsabile, ripreso dalla videosorveglianza mentre andava a pregare. Repliche e sentenza previste in maggio. Alessandra Codeluppi