"Violenza sessuale su minore". Il giudice assolve un 22enne

Una vicenda delicata, che vede una 16enne presunta vittima di abusi sessuali da parte di un 22enne, è culminata ieri nella sentenza di primo grado in abbreviato: il gup Matteo Gambarati ha assolto l’imputato ("Non ha commesso il fatto"), difeso dall’avvocato Alfonso Boni (foto). I due giovani si erano conosciuti sui social e poi si videro a casa del ragazzo un paio di volte, dove ebbero rapporti intimi. Ma la minorenne, qualche mese dopo, nel gennaio 2023, manifestò i segnali di un malessere psicologico che non sfuggirono alle insegnanti. Furono allertati i servizi sociali, e poi i fatti passarono al vaglio della Procura, che indagò il 22enne per violenza sessuale con l’aggravante della minore età della parte offesa. Nel febbraio 2024 la ragazzina fu sentita in un incidente probatorio. Ieri il 22enne è stato interrogato: ha negato ogni forzatura. Il pm Dario Chiari ha chiesto 2 anni e 10 mesi, ritenendo vi potesse essere stata induzione da parte. L’avvocato Boni ha domandato l’assoluzione, sostenendo vi fossero contraddizioni nella versione resa dalla ragazza.

al.cod.