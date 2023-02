Violenza sessuale su un paziente: medico ai domiciliari

Una violenza sessuale che sarebbe avvenuta nello studio di un noto dottore della città su un 25enne. Con queste accuse il professionista è finito agli arresti domiciliari nell’autunno scorso. Una vincenda ancora tutta da chiarire, quella su cui sta indagando la procura di Reggio.

Al centro, il giovane che ha denunciato di aver subito dal medico un presunto abuso sessuale: l’episodio contestato, che sarebbe avvenuto in un laboratorio durante una visita, viene riferito temporalmente agli ultimi mesi del 2021.

A seguito della denuncia sporta dal 25enne agli inquirenti, il pm Valentina Salvi ha aperto un’inchiesta.

Sono stati fatti accertamenti su materiale biologico raccolto nell’immediatezza del fatto contestato. Ed è stato sentito il ragazzo. Tappe avvenute entrambe nella forma dell’incidente probatorio, nel contradditorio delle parti, così da cristallizzare l’esito come prova in vista di un eventuale processo.

Sull’episodio oggetto di contestazione e sulle risultanze degli accertamenti, le visioni degli avvocati che tutelano il medico, un professionista con esperienza trentennale, e del legale nominato dalla parte offesa risultano divergenti.

Ultimati questi due passaggi – l’audizione del 25enne, che è stato ritenuto in grado di testimoniare e ha spiegato la sua versione dei fatti, e le relazioni sui reperti biologici raccolti nell’immediatezza di quella visita medica – il pm Salvi ha deciso di chiedere l’applicazione di una misura cautelare ai domiciliari.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la sua richiesta, applicandola al medico nello scorso autunno. La difesa non ha presentato ricorso al tribunale del Riesame. Il fascicolo è ancora in fase di indagini preliminari: si sta cercando di capire se le tracce biologiche consegnate agli investigatori siano realmente riferibili a un abuso o compatibili con le modalità si quella visita medica. Il pm, all’esito degli accertamenti, deciderà se chiedere il rinvio a giudizio.