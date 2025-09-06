Violenza sessuale su una 23enne. L’uomo sconterà 1 anno e 5 mesi

Era la sera del 12 ottobre 2023 quando una 23enne reggiana, dopo aver fatto la spesa in un supermercato della città, fu vittima di una brutale aggressione. La giovane, salita in auto, si vide aprire la portiera da uno sconosciuto che, protendendosi all’interno, iniziò a baciarla e palpeggiarla, invitandola a spostarsi sui sedili posteriori per avere un rapporto. La prontezza della ragazza, che riuscì a divincolarsi e a fuggire in auto, evitò conseguenze peggiori. Subito dopo la denuncia ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli.

Le indagini, condotte dai militari con il supporto di testimonianze e delle immagini delle telecamere di sorveglianza del parcheggio, portarono all’identificazione dell’aggressore 57enne, denunciato per violenza sessuale. La Procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, chiese e ottenne dal Gip la custodia cautelare in carcere, eseguita il 25 novembre 2023. L’iter processuale ha poi confermato le responsabilità dell’uomo: il Gup del Tribunale di Reggio Emilia lo ha condannato l’11 marzo 2024 a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena confermata dalla Corte d’Appello di Bologna il 17 dicembre 2024 e divenuta definitiva lo scorso 2 aprile.

Sono state disposte anche le pene accessorie: tre anni di interdizione dai pubblici uffici e l’interdizione perpetua dalla tutela e curatela. Il 1° settembre 2025 l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura ha emesso l’ordine di carcerazione. Ieri i carabinieri di Corso Cairoli hanno rintracciato l’uomo in città, arrestandolo e conducendolo in carcere per scontare la pena residua: 1 anno, 5 mesi e 21 giorni.