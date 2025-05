Violenza sessuale su una barista. Tre anni e mezzo al 22enne egiziano

Tre anni e mezzo di condanna. È il verdetto emesso ieri dal gup Matteo Gambarati (foto) per il 22enne egiziano Moustafa Kamel Mohamed Ewais: l’imputato, che ha scelto il rito abbreviato, è stato riconosciuto responsabile in primo grado di violenza sessuale, aggravata dall’uso del coltello, su una barista e di tentata rapina. L’episodio contestato avvenne il 18 marzo ’24 in zona Pieve: erano le 6.30 quando la lavoratrice, una giovane italiana, fu aggredita da un giovane straniero, piombato nel locale per una rapina, ma che poi costrinse la donna a subire abusi. In ottobre gli agenti della Mobile avevano tratto in arresto il 22enne, irregolare, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale del Riesame di Bologna. Il pm Denise Panoutsopoulos aveva chiesto 6 anni. La donna si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Luigi Zaccaria: ieri il giudice ha disposto una provvisionale di 15mila euro. Nella scorsa udienza il 22enne, ora ai domiciliari e difeso dall’avvocato Vainer Burani, aveva reso dichiarazioni spontanee dicendosi innocente: ha riferito che abita in zona e che era andato a pregare nel periodo del Ramadan. Durante le indagini era stato identificato il 22enne a seguito delle dichiarazioni della vittima e della videosorveglianza. Il giovane era stato ritenuto coinvolto anche in un altro grave fatto, ovvero un accoltellamento qualche settimana prima a Reggio. Secondo l’accusa, il ragazzo attese l’orario di apertura del bar, poi minacciò la giovane con un coltello, mentre tentava di prendere il registratore di cassa. La reazione della donna non lo fece desistere: lui l’avrebbe aggredita, palpeggiandola e costringendola a subire anche atti più invasivi, sempre con la lama puntata addosso. Le urla della donna erano state sentite da un passante, il cui intervento aveva costretto il giovane alla fuga. Inizialmente erano stati ritenuti carenti gli elementi di prova, poi era stato disposto il carcere. L’avvocato Burani aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che non sia lui il responsabile. "Impugneremo la sentenza", preannuncia il difensore.