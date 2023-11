Violenza sessuale sugli ex allievi di teatro. La difesa punta sulle intercettazioni ambientali

Punterà su alcune intercettazioni ambientali la difesa di Daniele Franci, l’ex direttore artistico del centro teatrale ‘Étoile’ di Pieve Modolena, a processo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una decina di ex allievi tra i 17 e i 22 anni, tutti ammessi come parti civili (tramite gli avvocati Marco Scarpati, Margherita La Francesca, Maria Vittoria Marceddu e Massimo Tarquinio). Ieri mattina in aula, nell’udienza preliminare davanti al giudice Luca Ramponi, gli avvocati difensori Giulio Garuti e Gabriele Riatti hanno chiesto un termine a difesa per ascoltare, come da loro diritto, le intercettazioni ambientali depositate su un dischetto durante la fase delle indagini preliminari, che riguarderebbero proprio alcuni ex allievi. Il gup ha accolto la richiesta e ha rinviato tutto a febbraio quando si tornerà in aula.