"Violenza sessuale sulla figlia". Imputato un uomo di quarant’anni

Una vicenda assai delicata, sulla quale emergono ora i primi particolari, è stata affrontata ieri in tribunale, a porte chiuse. Un padre 40enne è accusato di aver commesso abusi sulla figlia, una bambina sotto i 14 anni. Attualmente l’uomo risulta imputato per il reato di violenza sessuale aggravata: secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe approfittato della minorenne in più occasioni nel periodo attorno al 2023; non si tratta di rapporti sessuali completi ma di altre pesanti attenzioni di cui lui è chiamato a rispondere.

I fatti contestati sarebbero avvenuti nel comune capoluogo: le indagini sono state avviate dopo che è arrivata una segnalazione sul caso alla questura, che ha poi dispiegato la squadra mobile per gli accertamenti coordinati dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos.

Ora il procedimento è approdato all’udienza preliminare: davanti al giudice Luca Ramponi (foto), l’imputato, assistito dall’avvocato Daniela Obodai (studio Russo), ieri ha chiesto il rito abbreviato, che permette lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La bambina si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Nicola Tria. Abbiamo interpellato il legale difensore per conoscere la posizione dell’imputato: "Al momento - fa saperne l’avvocato Obodai - data la delicatezza della vicenda preferisco non rilasciare dichiarazioni".

Alessandra Codeluppi