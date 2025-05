Ancora violenza in zona stazione, aggredito da uno sconosciuto: la zuffa sotto i portici del bar

Reggio Emilia, 17 maggio 2025 – Non c’è pace in zona stazione dove nella notte tra giovedì e venerdì scorso si è verificata l’ennesima aggressione. Un gambiano di 28 anni è rimasto ferito e ha chiamato lui stesso il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza per le cure del caso. Al personale medico-sanitario ha riferito di essere stato picchiato da uno sconosciuto.

L’immagine dell’aggressione tratta da un frame di un video

L’episodio è avvenuto in piazzale Marconi, davanti all’omonimo bar dove spesso si annidano bivacchi e sbandati. Sul posto poi sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Corso Cairoli. Il giovane presentava una ferita alla testa ed è stato poi condotto in ospedale. Fortunatamente però le sue condizioni non sono gravi ed è stato dimesso nell’immediatezza dopo gli accertamenti.

I militari stanno cercato di ricostruire l’accaduto, anche tramite l’ausilio delle telecamere e provando a vagliare diverse testimonianze. Ma spunta anche un video amatoriale girato proprio a quell’ora da un passante intorno alle 3,45, che dimostra la zuffa fra i due, davanti agli occhi di altre persone che sembrano essere accampate lì, sotto i portici dell’esercizio pubblico chiuso. Restano da capire i motivi dell’aggressione.

In quel momento non era presente l’esercito: i militari, arrivati a Reggio attraverso l’operazione “Strade Sicure” su delibera del ministero dell’Interno, presidiano l’area della stazione storica su due turni: dalle 13,30 alle 19,30 e dalle 19,30 all’1.30.

red. cro.