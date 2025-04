Violenza su minori: anziano alla sbarra

Pareva che la vicenda giudiziaria fosse conclusa con l’assoluzione, arrivata in primo grado nel 2022. Ma avrà ancora un seguito il processo che vede imputato un pensionato, ormai ottantenne, residente nella Bassa reggiana, accusato di abusi su una ragazzina di 12 anni, sua vicina di casa, e nei confronti di una bimba di 8 anni.

L’uomo, per quelle accuse, era rimasto agli arresti domiciliari per un anno. Ma al processo, in tribunale a Reggio, era stato assolto, nonostante la pubblica accusa avesse chiesto una condanna a sette anni.

La Procura reggiana ha presentato ricorso e ieri, alla Corte d’Appello di Bologna, il Procuratore generale ha chiesto e ottenuto una integrazione istruttoria, convocando per una nuova audizione la parte lesa, la madre e pure il perito che era stato incaricato dal tribunale reggiano di valutare l’attendibilità della vittima.

In primo grado l’imputato – difeso dagli avvocati Cristina Reda e Tommaso Lombardini – era stato assolto proprio per una carenza di attendibilità della tesi accusatoria.

Ma ora la Corte d’appello ha deciso di riaprire il caso, riascoltando le testimonianze per poter valutare in modo più approfondito la vicenda, su cui in primo grado avevano avuto un ruolo determinante le perizie, l’incidente probatorio con la minorenne e l’audizione dei vari testimoni. Gli avvocati difensori erano riusciti a fare emergere delle contraddizioni nel racconto delle due minorenni coinvolte.

Antonio Lecci