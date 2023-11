Violenza sulle donne: danza e sfilata a palazzo

Anche una sfilata di moda e dei balletti possono diventare un importante veicolo per messaggi contro la violenza sulle donne. Lo ha dimostrato la riuscita manifestazione allestita dai commercianti di Guastalla Live nel cortile interno di palazzo ducale, domenica pomeriggio, nell’ambito della fiera di Santa Caterina. Davvero suggestivo l’avvio della manifestazione, con giovani ballerini a interpretare una coreografia semplice e comprensibile a tutti: l’uomo in scena che manifesta violenza fisica e sessuale contro le donne, fino a quando le vittime si uniscono insieme per affrontare il problema, allontanando l’uomo violento dalla scena. Una performance applauditissima dal folto pubblico di ogni età presente a palazzo ducale.

È seguita la sfilata di moda a cura dei negozi del centro guastallese, iniziata con la passerella di Greta Iotti, plurifinalista al concorso di Miss Italia, la quale ha firmato il manifesto contro la violenza, con le immagini delle mani rosse impresse dai commercianti locali.

La scenografia si è composta anche dalle numerose paia di scarpe di colore rosso, sparse tra pavimentazione e scalinata dello storico palazzo dei Gonzaga, a simboleggiare i valori della giornata contro la violenza. Le stesse simboliche calzature rosse erano state installate a palazzo già il giorno prima come dalla Croce rossa, nell’ambito di una manifestazione composta da una camminata rossa, un incontro pubblico con esperti in materia, fino alla apprezzata dimostrazione di tecniche di autodifesa per le donne, messa in scena da operatori della Cri.

Antonio Lecci