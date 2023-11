Violenza sulle donne, domani l’incontro con l’autrice Bonuccelli

Domani alle 17 alla sede dell’associazione "Idee di gomma" in via del Carmine, è in programma l’incontro con Ilaria Bonuccelli, autrice di "Violenzissima. Le scuse e i pregiudizi che assolvono i violenti", libro-inchiesta sulla violenza contro le donne e sugli esiti giudiziari di casi di maltrattamento. Un incontro a ingresso libero nell’ambito del programma della settimana contro la violenza sulle donne.