Violenza sulle donne

Si svolta ieri mattina alla caserma dei carabinieri di Guastalla un incontro illustrativo sugli aspetti socio-sanitari legati al "codice rosso". Si è parlato in particolare dell’accoglienza delle donne e del percorso previsto per le vittime di violenza, con il coinvolgimento di forze dell’ordine, servizi sociali, servizio di pronto intervento sociale, Azienda Usl e medici di base. Si è affrontato anche il tema delle visite medico legali su donne vittime di violenza, oltre a un approfondimento sulla catena di custodia dei reperti tra le varie componenti istituzionali che si trovano a fronteggiare il fenomeno del "codice rosso". Hanno partecipato all’incontro i comandi locali dei carabinieri con il capitano Roberto Iandiorio, il medico legale Maria Stella D’Andrea, la dottoressa Anna Avanzi (area genitorialità e tutela minori della Bassa), la dottoressa Alessandra Campani dell’associazione "Non da sola-Casa delle donne" di Reggio.