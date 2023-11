Violenza sulle donne. Il 25 il corteo in centro e il corso di autodifesa

Anche la Croce rossa di Guastalla entra in campo in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Sabato 25 novembre (che a Guastalla sarà pure il giorno della fiera della patrona Santa Caterina) alle 10 parte una camminata dalla sede di Croce rossa di via Allende, a Pieve di Guastalla, per raggiungere il cortile interno di palazzo ducale, in centro storico. Qui alle 11 è previsto un incontro con rappresentanti delle forze dell’ordine, di Nondasola, del Comune invitando i cittadini a riflettere sul fenomeno della violenza di genere A seguire verranno mostrate alcune tecniche e pratiche anti-aggressione, con varie dimostrazioni di sistemi di autodifesa per le donne. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.