Violenza sulle donne: il convegno: "Serve certezza sulle condanne"

"Condanne certe per chi si macchia di femminicidio. Altrimenti l’ergastolo resta solo per i familiari delle vittime, che per tutta la vita portano dentro un peso enorme".

È il messaggio emerso dal convegno sulla violenza alle donne organizzato sabato a palazzo ducale di Guastalla dal locale Rotary club, con i saluti del presidente Ardilio Magotti e gli interventi della criminologa Maria Rosaria Palmigiano, del colonnello dei carabinieri in congedo Luigi Regni, della dott. Serena Pietralunga (referente percorso violenza al pronto soccorso di Guastalla), di Alessandra Campani (associazione Nondasola), col dibattito coordinato da Enrico Fedocci, giornalista di Mediaset. Dalla Sicilia si è collegata in video Vera Squatrito, madre di Giordana, vittima di femminicidio a soli 20 anni di età e che ora opera nelle scuole per cercare di portare il suo messaggio antiviolenza soprattutto ai più giovani. I vari relatori hanno evidenziato la complessità del problema, ma soprattutto l’importanza dell’azione di prevenzione. "È necessario denunciare sempre, anche segnalare episodi sospetti, perfino quelli apparentemente banali", l’invito partito del colonnello Regni. La dott. Pietralunga ha illustrato il percorso seguito in ospedale per i "codici rossi" e la limitazione dei tempi di intervento. Al termine del convegno, abbinato alla mostra "L’amore malato", Rotary club e Conad hanno donato un contributo di duemila euro a Nondasola.

a.le.