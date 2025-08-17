Violenza sulle donne, "il fenomeno è tutt’altro che sconfitto". Il dibattito per chiedere leggi e pene ancora più severe

Leggi più severe, "codici rossi" più tempestivi, maggior impegno dei "tavoli interistituzionali"… Ma il fenomeno della violenza contro le donne, fisica e psicologica, non sembra affatto essere sconfitto. Anzi. È emerso una volta ancora nel corso della serata che l’evento "Paese in festa", a San Rocco di Guastalla, ha dedicato giovedì sera al tema della violenza maschile sulle donne, organizzato da Paolo Montanari e con la partecipazione di Giuliana Reggio (madre di Jessica Filianti, vittima a Reggio Emilia di femminicidio), dell’assessore comunale Alessandra Medici, dell’assistente sociale Valentina Viva, della volontaria Rita Bacchi della Croce azzurra, della criminologa Maria Rosaria Palmigiano, che è anche assessore a Brescello. Nel dibattito è emerso l’impegno delle istituzioni, riunite in un "tavolo" antiviolenza. Ma la realtà dei fatti è emersa soprattutto dalle testimonianze dell’assistente sociale e della volontaria che opera sulle ambulanze. Rita Bacchi ha raccontato come non siano rari i casi in cui si interviene nelle abitazioni, scoprendo come dietro a quelli che sembrano banali infortunio domestici si nascondano violenze ben diverse: "Alcune donne ci dicono di essere cadute da sole, di aver inciampato. Ma si capisce che non stanno raccontando la verità. Noi, come da prassi, segnaliamo il sospetto in modo tempestivo e partono le procedure previste".

Ancora più forte la testimonianza di Valentina Viva: "Proprio oggi sono stata avvicinata da una ragazza, la quale mi ha detto di essere vittima di matrimonio combinato, di essere stata costretta a sposare un uomo diverso da quello che invece frequenta da tempo e di cui è innamorata. Ha aggiunto di essere sempre tenuta sotto pressione dai familiari, di non avere libertà, di trovarsi segregata e isolata. Ma ha pure detto che qui in Italia la sua situazione la può raccontare, perché ha fiducia di poter essere aiutata dalle istituzioni. Ha aggiunto che se lo stesso avvenisse nel suo Paese d’origine, non verrebbe neppure presa in considerazione".

La serata ha previsto anche un’esibizione della giovane Marika Greco alla danza su tessuti aerei, oltre al concerto "Amiche on stage" con grandi successi di cantanti-donne italiane.

Antonio Lecci