Violenza sulle donne, più casi tra le giovanissime

Anche a Reggio Emilia la violenza sulle donne "non è più un’emergenza, ma un sistema". A dirlo è Federica Riccò, presidente dell’associazione Non da Sola che gestisce il centro antiviolenza della Casa delle donne nato nel 1997. Lo confermano pure i dati forniti dal tavolo interistituzionale. I numeri del 2022, oltre a mantenersi costanti e in linea con gli anni passati, accendono inoltre delle spie d’allarme su tendenze che appaiono in crescita, come l’aumento delle giovanissime (dai 18 ai 29 anni) che si rivolgono a Non da sola e il rischio di "relazioni potenzialmente tossiche" anche tra gli adolescenti, come emerso da diversi incontri nelle scuole superiori. Alle tradizionali forme di violenza fisica, psicologica ed economica, si affiancano infine nuove modalità di sopraffazione, attuate ad esempio attraverso la rete. In dettaglio il centro antiviolenza ha accolto l’anno scorso 343 vittime di maltrattamenti, per il 60% di nazionalità italiana. In sette casi avevano oltre 70 anni, in 157 dei figli minori e 10 erano in stato di gravidanza. Solo il 28% ha poi fatto denuncia contro l’autore delle violenze, corrispondente il 78% delle volte all’attuale partner, fidanzato o marito delle donne e nel 17% dei casi all’ex. La Procura ha aperto nel 2022 263 fascicoli per maltrattamenti, 118 per violenza sessuale e 117 per stalking. Il Questore ha emesso 50 ammonimenti (10 in più rispetto all’anno precedente) mentre ai poli sociali del Comune si sono rivolte 248 donne che hanno dichiarato di aver subito violenza, a fronte delle 239 del 2021. Diverse iniziative sono previste in questi giorni in vista della giornata mondiale contro la violenza sulle donne di sabato. Il calendario- disponibile nella sezione “eventi” del sito del Comune - inizia domani al teatro Valli dove si svolgerà un convegno sulla cosiddetta “violenza assistita”, cioè subita dai minori spettatori di maltrattamenti. Sabato si svolgerà alle 11 la passeggiata “in rosso” organizzata dal Comune a cui hanno aderito 64 realtà cittadine e nel pomeriggio ai musei un talk con la presentazione del libro sulla “carta da parati” antiviolenza, opera dell’artista Elena Mazzi.