Reggio Emilia, violenze alla moglie perché non gli dà un figlio maschio

La caserma dei carabinieri di Luzzara

Luzzara (Reggio Emilia), 26 marzo 2023 – Offese, minacce di morte, violenze dal marito, anche davanti ai figli minori. Un incubo durato circa cinque anni per una donna alle prese con un compagno violento tra le pareti domestiche. Nei guai un uomo di 36 anni, abitante a Luzzara. I carabinieri del paese lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale. A lui è stata applicata dal giudice del tribunale di Reggio anche la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima. Dalle indagini è emerso come l’uomo aveva afferrato la moglie per i capelli, spingendola contro tavoli, sedie e pareti. Poi schiaffi al volto, offese, insulti, gravi minacce, spesso per non avergli dato un figlio maschio, versandole acqua calda sulla pancia e con rapporti sessuali violenti per farla abortire. Violenze anche verso la figlia minorenne, svegliata di notte, con violenza fisica e imposizioni per non farla andare in biblioteca o a fare i compiti scolastici. Alla fine la donna ha denunciato i fatti ai carabinieri, facendo avviare le indagini. L’uomo per ora dovrà stare lontano dalla casa, dalla moglie e dalla figlia.