Reggio Emilia, violenze alla compagna anche davanti al figlioletto: arrestato

Ramiseto (Reggio Emilia), 16 ottobre 2023 – I carabinieri di Ramiseto, insieme ai colleghi della compagnia di Castelnovo Monti, hanno indagato sull’ennesima vicenda di soprusi, angherie, violenze, stavolta ai danni di una donna di 38 anni ad opera del compagno, il quale già da un anno avrebbe umiliato, minacciato e pure picchiato la vittima. In un caso, ad agosto, le avrebbe lanciato un cucchiaio rovente, tra gesti di inaudita violenza, provocandole lesioni giudicate guaribili in almeno due mesi. Sotto accusa è finito un uomo di 43 anni.

La compagna, esasperata da quella situazione, sarebbe addirittura arrivata a rovesciarsi addosso una tanica di benzina per darsi fuori, pur di porre fine alle angherie, avvenute pure davanti al figlio minore. I carabinieri dell’Appennino reggiano, dopo la sofferta deposizione della donna ormai stanca di quella situazione da incubo, hanno indagato sulla vicenda, arrivando a denunciare l’uomo per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali e sequestro di persona.

Inoltre, l’autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri mattina. Da un anno la vita della donna era diventata un vero calvario: violenza, minacce, maltrattamenti, offese, fino a chiuderla in casa impedendole di uscire e perfino di avere contatti con i suoi familiari.

Niente uso del telefono, perfino la cancellazione dei profili social. In un caso avrebbe cercato di strangolarla per poi metterle la testa dell’acqua della vasca da bagno. Ad agosto era stata costretta a scendere in cortile e camminare, a quattro mani, attorno all’auto, per poi vedersi il volto schiacciato sull’asfalto, con l’uomo sopra di lei, prima di colpirla con un tubo in alluminio, tentando perfino di strangolarla, facendole perdere i sensi. Il giorno dopo era stata inoltrata la denuncia in caserma, che ha finalmente fatto avviare le indagini. Ora l’uomo è in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.