"Violenze e femminicidi, c’è anche una responsabilità collettiva"

Il ricordo delle vittime di femminicidio – mentre all’elenco si aggiunge il nome di Giulia Cecchettin – in vista della ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un ricordo che arriva anche dall’associazione Nondasola di Reggio e che si unisce a una riflessione: "Nonostante le leggi, l’incremento delle pene, le campagne di solidarietà, l’impegno della rete antiviolenza, la prevenzione – dicono da Nondasola – anche quest’anno il numero delle vittime di femminicidio si confermerà purtroppo stabile e altrettanto insopportabile". Si citano i procedimenti archiviati, i tempi lunghi per le sentenze, la carenza di protezione. "E se la vittima è migrante, spesso paga la separazione da un violento con la perdita del permesso di soggiorno legato a quello del marito. E quando, nonostante tutto, una donna decide di separarsi, è costretta ad andarsene di casa per salvarsi, mentre il maltrattante può restare sotto al tetto che avevano condiviso", aggiungono.

"Condividiamo la preoccupazione – il pensiero di Nondasola – che i Centri per autori di violenza possano essere utilizzati solo per avere una riduzione della pena o per dimostrare ai giudici buone intenzioni, senza una reale assunzione delle proprie responsabilità per intraprendere un cambiamento di sé. Se continuiamo a stupirci che, nonostante il tanto parlare, la violenza sulle donne sia ancora così pervasiva, è perché alla responsabilità degli uomini che uccidono le donne dobbiamo aggiungere una responsabilità collettiva, in particolare di chi nei contesti deputati dovrebbe sostenerle".

Interviene anche la deputata dem Ilenia Malavasi: "Servono azioni concrete in campo educativo e culturale. Alla Camera è depositata una proposta di legge, di cui sono tra i firmatari, per l’introduzione dell’educazione all’affettività e al rispetto delle differenze nelle scuole". La Malavasi suggerisce di dedicare tutte le iniziative reggiane del 25 a Giulia, che sognava di iscriversi alla scuola Comics.