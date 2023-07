Violenze e minacce alla compagna incinta: un 46enne condannato a tre anni e due mesi

GUASTALLA

di Alessandra Codeluppi

Non si sarebbe fermato neppure di fronte al fatto che lei, la sua compagna, era incinta. Lui, un uomo albanese di 46 anni, è finito a processo con le accuse di maltrattamenti aggravati alla convivente, minacce e violenza privata: ieri il collegio dei giudici, presieduto da Cristina Beretti con a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, lo ha condannato a 3 anni, 2 mesi e 15 giorni, la stessa pena richiesta dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa, che l’uomo sconterà facendo lavori di pubblica utilità. La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Federica Riccò.

L’imputato è difeso dall’avvocato Costantino Diana. Per quasi due anni, fino al settembre 2022, la donna avrebbe sopportato una sfilza di condotte aggressive, avvenute tra Guastalla e Cadelbosco, nonché offese e minacce con frequenza settimanale, anche in presenza di terzi e dei figli minori.

Frasi inquietanti come "Ti rovino che diventi irriconoscibile" e "Ti metto in carrozzina". Nel dicembre 2020 lui non avrebbe esitato a spingerla giù dalle scale di casa, mentre la donna era in gravidanza.

Nell’agosto 2021 le avrebbe lanciato contro un’accetta, senza riuscire a colpirla, dicendole: "Ti ammazzo".

In quel periodo lui l’avrebbe anche picchiata per strapparle dalle braccia una figlia che lei voleva proteggere portandola via con sé. Altri episodi di botte si sarebbero ripetuti nei mesi successivi, finché lei, impaurita, è scappata di casa e ha chiesto aiuto ai servizi sociali per essere collocata in una struttura protetta.

Una volta che lei era stata allontanata, l’ex compagno non avrebbe desistito, costringendo così gli operatori a trovarle un’altra collocazione. Lui l’avrebbe anche inseguita in tutti i suoi spostamenti e, in un caso, il 15 settembre 2022, l’avrebbe pedinata su un’auto condotta da un soggetto rimasto ignoto. Le avrebbe impedito ogni manovra, perché la donna gli facesse vedere la figlia, nonostante fossero stati disposti incontri protetti.

Lei si era fermata in un’area di servizio per allertare le forze dell’ordine: lui si era avvicinato per chiederle dove fosse la minore, costringendola a fare un’inversione di marcia per allontanarsi.