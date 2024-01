Violenze e minacce alla moglie. Braccialetto elettronico a entrambi

Minacce di morte con un coltello, schiaffi, pugni, calci e violenze psicologiche nei confronti della moglie. Maltrattamenti che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, andavano avanti da due anni. Con queste accuse l’uomo – un 29enne residente a Castelnovo Monti, nell’Appennino Reggiano – nei giorni scorsi è stato denunciato dai militari alla procura di Reggio Emilia, che ha chiesto e ottenuto – tramite il sostituto procuratore Valentina Salvi – dal gip Andrea Rat l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima oltre che del divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo. Non solo: in virtù della modifica della legge e dell’inasprimento delle misure a contrasto della violenza di genere, per l’indagato e per la moglie sono stati disposti i braccialetti elettronici. Si tratta infatti di due dispositivi – uno applicato all’uomo e uno alla consorte – perché, al contrario degli arresti domiciliari, il dispositivo non dovrà solo certificare che l’uomo non esca di casa, ma che non si avvicini alla donna più di 500 metri; anche in maniera casuale e fuori dall’ambito domestico.

E ieri, in tribunale a Reggio, si è svolto l’interrogatorio di garanzia dell’indagato, assistito di fiducia dall’avvocato Domenico Noris Bucchi. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al giudice Rat: "Dobbiamo ancora valutare bene le carte", ha spiegato il difensore.

Per paura la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare, ma a rompere il silenzio è stato un suo stretto familiare che ha deciso di presentarsi in caserma e raccontare tutto. Da qui sono partite le indagini dei carabinieri e l’attivazione del cosiddetto ‘codice rosso’.